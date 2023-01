Cuidado com a janela! Idoso que espionava banho de vizinhas é expulso de condomínio após ordem de juiz

Idoso espionava vizinhas no banho no litoral de SP (Divulgação/ Freepik)

Um idoso foi expulso de um condomínio em Praia Grande, no litoral de São Paulo, acusado de espionar o banho de vizinhas através de janelas basculantes.

Segundo o “G1″, os episódios tiveram início em 2020 e, no ano seguinte, o homem - hoje com 70 anos - teve a prisão preventiva decretada. A detenção, porém, acabou sendo convertida em internação psiquiátrica.

Além das espionagens, o idoso é acusado de ameaçar, agredir e cometer injúrias contra outros moradores.

Ele teria, por exemplo, chamado uma das vizinhas de “sapatona” e ameaçado estuprá-la. Em seguida, teria amolado uma faca na direção dela.

Ainda segundo relatos, ele teria o “costume” de exibir o órgão genital pelas dependências do condomínio.

O homem é acusado de importunação sexual por cinco moradoras do condomínio. Destes atos, três foram alvos de representações criminais.

Decisão judicial

Quem decidiu pela expulsão do idoso foi o juiz Sergio Castresi de Souza Castro, da 3ª Vara Cível de Praia Grande. Ele proibiu o homem de acessar e frequentar as áreas comuns e particulares do condomínio, localizado no bairro Guilhermina. Também foi determinado o prazo até o dia 5 de fevereiro para a desocupação do imóvel.

O advogado Thyago Garcia, que representa o condomínio, revelou ao “G1″ que o idoso já deixou o local.

