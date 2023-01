Mais uma chacina tira vida de bebê e de outras quatro pessoas em PE; veja o que se sabe até agora

Um bebê e mais quatro pessoas foram mortos a tiros em uma chacina em São João, em Pernambuco, na noite da última quinta-feira (26).

Segundo o “G1″, o crime ocorreu em um ponto de venda de espetinhos no centro da cidade. Homens armados chegaram ao local e começaram a atirar.

As vítimas fatais tinham entre 2 e 27 anos. Outras sete pessoas ficaram feridas e estão internadas.

‘Rixa entre grupos’

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco afirmou que as investigações preliminares indicam que “a investida criminosa seria motivada pela rixa entre grupos ligados ao tráfico de drogas”.

Ainda de acordo com a pasta, as polícias Militar, Civil e Científica estão trabalhando de forma integrada para esclarecer o caso e as investigações estão em curso para prender os autores dos disparos.

Atualizações da chacina no DF

A Polícia Civil continua a investigar a chacina que matou 10 pessoas da mesma família no DF (Distrito Federal). Conforme informações da TV Globo, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos, que está entre as vítimas, tinha vários antecedentes criminais e chegou a cumprir pena na Penitenciária da Papuda, em Brasília. No local, ele conheceu Gideon Batista de Menezes, um dos cinco presos suspeitos pelos homicídios.

Segundo a reportagem, no total, Marcos Antônio respondeu a 11 inquéritos policiais. Ele foi condenado em quatro deles por crimes como roubo, furto e associação criminosa.

Na quinta-feira (26), o corpo do homem e do filho, Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos, também vítima da chacina, foram enterrados no Cemitério Campo da Esperança, na região do Gama.

No total, 10 pessoas da mesma família desapareceram e foram encontradas mortas. Algumas foram sequestradas e depois tiveram seus corpos carbonizados. Uma estava enterrada parcialmente esquartejada e o restante foi achado dentro de uma cisterna. A polícia acredita que os crimes ocorreram entre os dias 12 e 15 deste mês.

LEIA TAMBÉM: