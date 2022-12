Dados para se envergonhar: uma mulher ou uma menina é estuprada a cada 9 minutos no Brasil

Uma mulher ou uma menina é estuprada a cada 9 minutos em média no Brasil, revelaram dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública obtidos com pelo G1, GloboNews e TV Globo. De acordo com o levantamento, entre janeiro e junho deste ano, 29.285 foram vítimas desse tipo de crime.

Os registros representam crescimento de 12,5% no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2021.

Segundo o estudo exclusivo, “os números parecem voltar aos padrões pré-pandemia”. “Em 2020, em especial nos primeiros meses de isolamento social, as notificações deste crime às autoridades policiais caíram substancialmente”, diz o relatório.

No primeiro semestre de 2019, o País registrou 29.814 estupros ou estupros de vulnerável. No mesmo período de 2020, foram 25.169. Entre janeiro e junho de 2021, foram 28.035.

Raio-x

A reportagem trouxe ainda um “raio-x do estupro”, com base nos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública referentes a 2021.

Dentre as informações destacadas, é possível entender que 88,2% das vítimas de estupro e estupro de vulnerável eram do sexo feminino; 75,5% delas eram consideradas vulneráveis, ou seja, incapazes de consentir; o pico da vitimização ocorre entre os 10 e 13 anos; e em cerca de 79,6% dos casos o autor era conhecido da vítima.

Feminicídio

O levantamento também trouxe recortes importantes sobre casos de feminicídio. No primeiro semestre de 2022, 699 mulheres foram vítimas do crime no Brasil, uma média de quatro mulheres por dia.

Vale dizer que o número é o maior já registrado em um semestre e ocorre no momento houve o menor valor destinado às políticas de enfrentamento à violência contra a mulher no País.

Dentre as regiões, a Norte foi a que apresentou maior crescimento no primeiro semestre dos últimos quatro anos, com aumento de 75%. Já dentre as unidades da federação, Rondônia teve o maior aumento, 225%.

