Por engano: Homem mata ‘alvo errado’ e acaba preso no TO

Um homem foi preso na tarde da última terça-feira (6) suspeito de matar o ex-cunhado por engano no município de Filadélfia, no Tocantins.

Segundo a polícia, o suspeito confundiu a vítima com o atual namorado da ex-companheira, que era o real alvo do crime.

Apesar de a prisão ter ocorrido ontem, o caso data de outubro. O rapaz, que não teve a identidade revelada, invadiu a casa da ex e se deparou com uma barraca de camping no quintal. Imaginou, então, que o casal que estava lá dentro era formado pela ex dele e pelo atual namorado dela. A verdade é que lá estava o ex-cunhado do suspeito, de 20 anos.

Crime e confissão

A vítima foi assassinado com um tiro na cabeça enquanto dormia. O suspeito fugiu. Após dois meses de diligências, acabou encontrado e preso.

Durante o interrogatório, o rapaz assumiu ter confundido o alvo da execução e foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado.

