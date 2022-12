Comemoração virou tragédia: homem solta fogos de artifício e acaba sem dois dedos

Um homem acabou sem dois dedos da mão direita após um acidente envolvendo fogos de artifício em Santa Rita, na Paraíba. O acidente aconteceu quando ele comemorava um gol do Brasil contra a Coreia do Sul, na partida pelas oitavas de finais da Copa do Mundo, na tarde da última segunda-feira (5).

O Corpo de Bombeiros informou que vítima, de 43 anos, estava em casa e resolveu soltar fogos de artifício para comemorar o feito da Seleção Brasileira. O artefato, porém, explodiu na mão dele, arrancando seus dedos.

Socorro

Uma vizinha acionou a corporação, que foi até o local e fez os primeiros socorros da vítima.

Após ter o ferimento estancado, foi levado para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, e de lá seguiu para Complexo Hospitalar de Mangabeira, o Trauminha, também na capital.

O estado de saúde do homem não foi revelado.

