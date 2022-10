PM é atingido na cabeça por botijão de gás durante abordagem em São Paulo; veja o vídeo

Um PM (policial militar) foi atingido por um botijão de gás na cabeça durante uma abordagem na noite do último sábado (1°), na Zona Norte de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, a agressão aconteceu durante no cruzamento da Rua das Harpas com a Avenida do Poeta, no Jardim Julieta. Tudo começou quando os soldados Bispo e Bressoline faziam patrulhamento de rotina e suspeitaram de um rapaz que aparentava estar armado.

O suspeito teria resistido à abordagem, e um dos PM o agarrou por trás, enquanto o outro segurou um dos braços dele para algemá-lo. Pelo menos duas mulheres tentaram impedir a prisão do rapaz e um tumulto teve início.

Durante a confusão, o suspeito conseguiu fugir. Os dois soldados passaram a ser hostilizados e atacados pelas pessoas que que se aproximaram. Cadeiras, tijolos e pedras foram lançados contra a dupla.

Em um determinado momento, o soldado Bispo acabou atingido na cabeça pelo botijão de gás. Ele ficou desacordado por alguns instantes. Quando recobrou a consciência, ainda demonstrava estar ainda um pouco tonto.

Já o soldado Bressoline foi atingido na perna por um tijolo, mas conseguiu pedir ajuda a outras equipes da PM.

A cena foi gravada por câmeras de segurança e foi parar nas redes sociais. Assista:

Era pra ser uma abordagem de rotina a um suspeito com volume na cintura.

Aí um desgraçado arremessa um BOTIJÃO DE GÁS na cabeça do PM! Entendem pq os policiais do Brasil enxergam TODOS como inimigos em potencial? Temos vagas pros #ACAB que defendem uma SP sem Polícia 😤 pic.twitter.com/moUwuwtVBx — nerdCop (@NerdCopp) October 4, 2022

Atendimento e registro

O soldado Bispo foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Municipal Vereador José Storopolli, onde ficou internado em observação. Já Bressoline foi levado ao IML (Instituto Médico Legal), devido à lesão na perna, mas passa bem.

O caso foi registrado no 39º Distrito Policial como tentativa de homicídio, lesão corporal, resistência e incitação ao crime. Ninguém foi preso.

