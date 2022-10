Bebê morre após ser atingido por celular que pai tentou arremessar contra a esposa, em Goiás

A Polícia Civil investiga a morte de um bebê de apenas dois meses em Valparaíso de Goiás, cidade goiana que fica no Entorno do Distrito Federal. O menino teria sofrido lesões na cabeça após ser atingido por um celular que foi arremessado pelo pai. O objetivo do homem era, na verdade, acertar a esposa durante uma discussão. No entanto, ele errou o alvo e acabou acertando o filho.

O caso foi registrado no último dia 29, quando o pai e a mãe levaram o bebê até um hospital na cidade de Santa Maria. O menino ficou internado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no último sábado (1º).

A delegada Samya Barros, responsável pelas investigações, contou que a mãe do bebê confirmou que ela e o marido têm um relacionamento conturbado e, no momento em que o filho foi ferido, eles discutiam. O homem teria lido algumas mensagens no celular e, nervoso, tentou quebrar o aparelho jogando contra ela. Porém, errou e acabou acertando o filho, que estava em um bebê conforto.

Ainda segundo a delegada, homem é investigado por lesão corporal seguida de morte. Como ele socorreu a criança imediatamente e prestou esclarecimentos à polícia, ele responde em liberdade.

“Ele pode ser indiciado por lesão corporal seguida de morte, como ele prestou socorro levando o menino para o hospital, a intenção pode ter sido lesionar e não matar”, disse a delegada.

Uma perícia será realizada no corpo do bebê. O celular, que teria sido esquecido pelo casal em um carro de aplicativo, foi recuperado e também passará por uma análise.

LEIA TAMBÉM: