Mega-Sena retoma sorteio amanhã com prêmio de R$ 3 milhões

A Caixa Econômica Federal retoma nesta quarta-feira o sorteio da Mega-Sena, mas desta vez com um prêmio muito menor do que a bolada sorteada no último sábado.

Quem fizer as seis dezenas no sorteio de amanhã vai levar para casa R$ 3 milhões, segundo dados da Caixa.

LEIA TAMBÉM: Vídeo de Bolsonaro na maçonaria viralizou; entenda o contexto

COMO APOSTAR?

Quem quiser fazer um palpite tem até as 19h desta quarta para se dirigir a qualquer casa lotérica do País ou acessar os canais digitais da Caixa Econômica Federal e realizar sua aposta.

O apostador deve marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas marcadas no volante, custa R$ 4,50. O preço sobe à medida que apostadores escolhem mais de seis números na aposta.

MEGA DE SÁBADO

Dois sortudos apostadores dividiram no último sábado um prêmio superior a R$ 300 milhões. Uma das apostas foi feita na cidade de Fernandópolis, interior de São Paulo, e a outra pelo canal eletrônico, que não permite saber a origem. De qualquer forma, casa um deles encheu a conta bancária com R$ 158.926.894,27.

Foram premiados ainda 814 apostadores que acertaram a quina no sorteio e cada um deles ganhou R$ 33.910,24. Clique aqui para ver os números sorteados no sábado.