Vídeo de Bolsonaro na maçonaria viralizou; entenda o contexto

Um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece discursando dentro de uma loja maçônica está viralizando nas redes sociais nesta terça-feira (4).

Nas imagens, o presidente aparece discursando em uma espécie de altar adornado com símbolos tradicionais da Maçonaria, como o esquadro e o compasso.

Bolsonaro afirma que o Brasil vive uma grave ameaça e, embora não cite nominalmente, faz referência aos governos que vieram após a ditadura militar.

“Nos últimos 30 anos, lamentavelmente, o poder Executivo e o Legislativo aperfeiçoou-se em criar problemas para vencer facilidades. Não preciso entrar em detalhes. Lamentavelmente, o histórico do dia a dia da nossa imprensa mostra como nós estamos. A raiz do problema”, afirmou.

Embora não seja possível saber qual data exatamente o vídeo foi gravado, uma de suas falas mostra que a visita à Maçonaria ocorreu na época em que ainda era deputado federal.

“Não estou como candidato a nada. Há dois anos e meio, resolvi andar pelo Brasil. Resolvi sair da zona de conforto que é o contato parlamentar, que é quase como estar no paraíso, para quem não tem responsabilidade”, disse Bolsonaro.

Assista:

Estou me sentindo traída. Defendi BOLSONARO do indefensável. Estive sempre ao lado do PRESIDENTE. E agora descubro laços dele com a maçonaria. Lamentável. Infelizmente, votarei no nove dedos neste segundo turno. pic.twitter.com/j79HITcEth — Viviane Loiseau 🇧🇷 (@VivianeLoiseau) October 4, 2022

Embora o vídeo que está circulando seja antigo, a relação do presidente com a Maçonaria segue atual. Segundo a revista Veja, Bolsonaro se reuniu 1,2 mil empresários no 2º Encontro de Lideranças Empresariais Maçônicas.

Viral

Na internet, internautas se mostraram surpresos com a presença de Bolsonaro dentro de uma loja maçônica, apontando contradições entre a visita e seu discurso atual.

“Michelle Bolsonaro criticou a presença de Lula em um Terreiro e taxou de religião maligna. Hoje surge um vídeo de Bolsonaro na Maçonaria sendo que ele se fortalece com o voto dos evangélicos”, escreveu um usuário.

“Confesso que o roteirista do Brasil me surpreendeu com esse plot do Bolsonaro na maçonaria”, apontou outro.

