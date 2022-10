Está com sorte? Veja o resultado da Mega-Sena de R$ 300 milhões deste sábado

Um dos maiores prêmios da loteria deste ano será pago a quem tiver a sorte de acertar seis números mágicos da Mega-Sena que são sorteados neste sábado pela Caixa Econômica Federal. Apenas seis dezenas separam os apostadores de uma vida de luxo e regalias ancoradas em um prêmio de R$ 317 milhões.

Confira agora as seis dezenas sorteadas para a Mega-Sena desta sexta-feira, 1 de outubro de 2022:

04 - 13 - 21- 26 - 47 - 51

NA TRAVE!

No sorteio da última quarta-feira, ninguém levou o prêmio principal da loteria, mas muitos apostadores conseguiram ‘dar uma mordidinha’ nos milhões sorteados.

Isso porque 404 apostas ‘bateram na trave’, ou seja, fizeram a quina (cinco números dos seis sorteados), e cada uma dessas apostas levou pra casa R$ 43.914,62,

Na faixa anterior, de 4 acertos, o número de acertadores foi imenso. No total, 30.194 apostas acertaram a quadra e ganharam R$ 839,40 cada um.

VIVENDO DE RENDAS

O apostador que ganhar todo esse dinheiro pode ficar tranqüilo, nunca mais terá que trabalhar nesta vida, pelo menos se souber usar a cabeça. Uma aplicação simples desse dinheiro na poupança, que está longe de ser um dos maiores rendimentos do mercado, garantiria ao sortudo ganhador um rendimento líquido mensal de R$ 2,1 milhões, o suficiente para levar a vida sem esquentar muito a cabeça com as contas no final do mês.

