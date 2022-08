Idosa vítima de golpe diz que filha ameaçou esfaqueá-la no pescoço e na barriga; saiba detalhes do depoimento à polícia

A idosa de 82 anos vítima de um golpe milionário disse em depoimento à polícia que a filha, Sabine Boghici, ameaçou esfaqueá-la no pescoço e na barriga.

Em áudios que estão nas mãos da polícia, Rosa Stanesco Nicolau incita a namorada, Sabine, a matar a própria mãe para por as mãos na herança. Sabe-se que a jovem mantinha uma faca no pescoço dela neste momento.

Ainda no relato às autoridades, a idosa disse que a filha teve problemas psicológicos graves desde a adolescência e que nunca trabalhou. Ela recebia da mãe uma mesada no valor de R$ 10 mil, além de um cartão de crédito. As informações são do “G1″.

Segundo a vítima, Sabine levava para casa cachorros que encontrava na rua e passou a soltá-los para atacar as visitas - uma estratégia para manter a mãe isolada, em cárcere privado. A idosa contou ainda que a filha cortou os fios do telefone fixo.

Entenda o caso

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Sabine contratou pessoas que se passavam por videntes para convencer a vítima a pagar por um “trabalho espiritual” a fim de salvá-la da morte. O prejuízo foi estimado em R$ 725 milhões, incluindo obras de artes, como um quadro de Tarsila do Amaral avaliado em R$ 250 milhões.

Polícia Civil recuperou quadro de Tarsila do Amaral roubado de idosa vítima de golpe, no RJ (Divulgação/Polícia Civil)

O caso foi investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti), que realizou uma operação na manhã de quarta-feira (10) para recuperar os bens da vítima. Durante os trabalhos, a filha da mulher foi presa, assim como mais três suspeitos.

A polícia disse que Sabine contratou pessoas para se passarem por vidente, entre elas Rosa, que se apresentava como Valéria de Oxóssi. A idosa foi abordada na rua por Rosa e convencida de que uma morte de aconteceria na família e levou-a a acreditar que seria sua filha. Para evitar, teria que fazer um trabalho e deveria fazer pagamentos mensais por isso.

As autoridades acreditam que o plano foi arquitetado por Sabine. A idosa passou a fazer depósitos rotineiros, mas começou a desconfiar da vidente e da filha. Acabou descobrindo o golpe e, a partir daí, passou a ser ameaçada e foi obrigada a fazer mais depósitos para os criminosos, que também levaram joias e roubaram pelo menos 16 quadros.

Durante as investigações, a polícia comprovou que Sabine e Rosa eram cúmplices e mantinham um relacionamento amoroso.

