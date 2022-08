Saiba quem é Sabine Boghici, presa por contratar ‘videntes’ para aplicar golpe milionário contra a mãe

Presa por aplicar um golpe milionário contra a própria mãe, uma idosa de 82 anos, Sabine Boghici é atriz e herdeira de Jean Boghici, um dos maiores colecionadores de artes do país. O homem morreu em 2015, aos 87 anos, e deixou um acervo que incluía obras Tarsila do Amaral e de Di Cavalcanti (veja a lista abaixo).

E foi exatamente daí que a filha, que contratou falsos “videntes” para enganar a mãe, roubou 16 quadros e deu um prejuízo de R$ 725 milhões.

De acordo com a Polícia Civil, Sabine arquitetou o plano desde o início de 2020. Na ocasião, ela contratou uma mulher, que dizia ser uma vidente, para abordar a vítima no meio da rua e alertá-la sobre uma morte de aconteceria na família. No decorrer da investigação, foi descoberto que as duas mantinham um relacionamento.

Assim, a vidente levou a idosa para conversar com outros colegas, que confirmaram a previsão de que a filha dela morreria. Assustada, a vítima foi orientada a realizar “um trabalho” para evitar a morte. Assim, a vítima começou a fazer pagamentos para os golpistas.

Ainda de acordo com a investigação, Sabine chegou a fingir para a mãe que estava doente e que passava por um tratamento médico. Mas, aos poucos, a idosa foi estranhando a situação e acabou descobrindo que estava sendo vítima de um golpe.

A partir daí, ela passou a ser ameaçada e foi obrigada a fazer mais depósitos para os criminosos, além de entregar joias. Ela também teve pelo menos 16 quadros roubados pelo grupo.

A polícia obteve seis mandados de prisão e 16 de busca e apreensão contra os bandidos e conseguiu recuperar três das obras de artes em São Paulo. Já os demais ainda não, pois foram vendidos para o Museu de Arte Latino-Americano, em Buenos Aires.

Além de Sabine, mais três pessoas foram presas na Operação Sol Poente, deflagrada na quarta-feira (10): Gabriel Nicolau Traslaviña Hafliger, Jacqueline Stanescos e Rosa Stanesco Nicolau.

A defesa disse que a atriz tem direito a 25% de todo o patrimônio deixado pelo pai, assim, recebeu as obras da mãe sem nenhum tipo de extorsão. Sobre os outros presos, a defesa afirmou que ainda precisa analisar o teor das investigações.

Apontou faca para a mãe

Segundo a polícia, a atriz era namorada de Rosa Stanesco Nicolau, que dizia ser vidente e se apresentava como “Mãe Valéria de Oxóssi”. A mulher chegou a dar ordens para que a filha matasse a mãe para obter o total da fortuna da família.

O delegado Gilberto Ribeiro, titular da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, citou uma conversa entre a filha da vítima e a namorada. “Mata essa velha!”, ordenou Rosa mais de uma vez, enquanto Sabine mantinha uma faca no pescoço da mãe.

“Em ligação de áudio, Valéria de Oxóssi mandava [Sabine] matar a mãe, dizendo que ia ficar com tudo, e que aquilo tudo ia ser delas”, afirmou o delegado, em entrevista ao programa “Encontro” nesta quinta-feira (11).

A polícia destacou que “Sabine enfrenta sérios problemas psicológicos desde a adolescência, como depressão, ansiedade e crises de pânico”.

Apesar disso, ela atuava ativamente nas redes sociais, onde costumava postar pedidos de adoção para animais e fotos do dia a dia com seus pets.

Polícia Civil recuperou quadro de Tarsila do Amaral roubado de idosa vítima de golpe, no RJ (Divulgação/Polícia Civil)

Acervo de quadros

A fortuna da família começou com Jean Boghici, considerado um dos pioneiros no mercado das artes no país. Ele era romeno e chegou ao Brasil em 1948, clandestino em um navio frânces.

Ao longo dos anos o homem foi cultivando um dos maiores acervos de artes, com muitas obras raras, incluindo trabalhos de artistas como Di Cavalcanti, Brecheret, Guignard, Vicente do Rego Monteiro, Rubens Gerchman, Antonio Dias, Calder, Lucio Fontana, Morandi, Kandinsky, Max Bill e entre outros 70 artistas.

No entanto, um incêndio fez parte desse material ser perdido em 2012. Mesmo assim, meses depois, ele expôs cerca de 140 peças da coleção no Museu de Arte do Rio (MAR).

Lista de quadros roubados

Além de extorquir a mãe e roubar joias, Sabine e os falsos videntes também roubaram 16 quadros famosos.

Veja a lista abaixo:

“Sol Poente”, de Tarsila do Amaral

“Pont Neuf”, de Tarsila do Amaral

“O Sono”, de Tarsila do Amaral

Elevador Social, de Rubens Gerchman

O Menino, de Alberto Guignard

Mascaradas, de Di Cavalcanti

Maquete Para Meu Espelho, de Antônio Dias

Aquarela sem título, de Cícero Dias

Coruja ao Luar, de Kao Chi-Feng

Ela, aquarela, de Cícero Dias

Porto de Pesca rem Hong-Kong, de Kao Chien-Fu

Mulher na Igreja, de llya Glazunov

Desenho representando uma paisagem, 1935, de Alberto Guignard

Église Saint Paul, de Emeric Marcier

Retrato, de Michel Macreau

Rue des Rosiers, de Emeric Marcier

