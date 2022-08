São Paulo celebra Dia Internacional da Juventude com programação especial; confira

Semana das Juventudes 2022 leva oportunidades e cultura para as ruas de SP (Divulgação/ Freepik)

A cidade de São Paulo sedia a partir de terça-feira (9) a Semana das Juventudes 2022, promovida pela SMDHC (Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania). O evento vai até sábado (13).

A cada dia será realizada uma ação em um equipamento público diferente: Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes (9), Centro Cultural Tendal da Lapa (10), Centro Cultural Grajaú (11), Centro Cultural São Paulo (12) e Centro Cultural da Juventude Rute Cardoso (13).

Entre essas iniciativas estão estandes para cadastro para vagas de emprego, orientação sobre carreiras profissionais e rodas de conversa. Tudo com tradução em libras, para garantir a inclusão e acesso para todas as pessoas.

Haverá ainda atendimentos de saúde como testagem de IST’s e COVID-19, postos de vacinação e a presença das unidades móveis do CATe (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) e de Cidadania LGBTI. Além disso, também terá a divulgação e inscrição em programas do ADESAMPA, apresentação dos FabLabs e laboratórios públicos de fabricação digital.

Soma-se a isso uma agenda repleta de apresentações artísticas, com shows dos rappers Rincon Sapiência, Kyan e Owerá.

Parcerias para a Semana das Juventudes 2022

As atividades serão providas em conjunto com UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), Magalu, Fundação Roberto Marinho, Heineken, Goyn, Espro, Eureca, Galena, CIEDS (Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável) e Plan International.

O evento conta ainda parcerias com as Secretarias Municipais da Cultura (SMC), Pessoa com Deficiência (SMPED), Inovação e Tecnologia (SMIT), Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), Saúde (SMS), Verde e Meio Ambiente (SVMA), ADESAMPA e Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura.

LEIA TAMBÉM: