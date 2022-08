Quer trabalhar nas áreas de saúde e bem-estar? Senac oferece mais de 16 mil bolsas de estudo até o fim do ano

O Senac São Paulo vai conceder, até o final no ano de 2022, mais de 16 mil bolsas de estudo 100% gratuitas para diversos cursos nas áreas de saúde e bem-estar.

Para ter acesso ao benefício, o candidato interessado deve comprovar renda familiar mensal por pessoa de até dois salários mínimos e fazer sua inscrição 20 dias antes do início do curso escolhido, sempre a partir do meio-dia, pelo site do Programa Senac de Gratuidade. Vale dizer que as inscrições são por ordem de chegada em uma fila de espera virtual.

As oportunidades contemplam as pessoas que desejam ingressar no mercado ou se requalificar profissionalmente. Existem vagas para cursos livres, técnicos, além das opções de curta duração do Senac Online - Ao Vivo.

Nos últimos 10 anos mais de um milhão de estudantes já passaram pelo Senac São Paulo com bolsas de estudo integrais.

Outras políticas de desconto

O Senac São Paulo conta com outras políticas de descontos, que vão de 20% a 50%, abrangendo outros níveis de ensino, como Ensino Médio Técnico, Ensino Superior, cursos de idiomas, entre outros.

Nestes casos, dependendo do título escolhido pelo interessado, os abatimentos são viabilizados para egressos de escolas públicas (concluintes do 9º ano do ensino fundamental), alunos e ex-alunos da instituição e dependentes de quem trabalha em empresas contribuintes do Senac.

Mais detalhes sobre esses descontos e sobre as condições de pagamento pode ser obtidos aqui.

