Confira 5 motivos para investir em cursos técnicos

Os cursos técnicos são responsáveis por garantir boa parte da empregabilidade no País, especialmente entre os jovens. Uma pesquisa realizada pelo Itaú Educação e Trabalho em parceria com as Fundações Roberto Marinho e Arymax revelou que jovens com formação técnica em nível médio permanecem e evoluem de cargo em 42% das corporações. O levantamento também apontou que em 61% delas há algum gestor que iniciou a carreira a partir dessa formação.

De acordo com a plataforma Glassdoor, a média salarial de um profissional técnico de nível médio no Brasil é de R$ 4.645.

Mais do que um investimento com boas chances de retorno, a educação técnica é sobretudo uma área com alta demanda. Dados do Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025 apontam que, até 2025, o País terá que formar 9,6 milhões de trabalhadores para atender as necessidades do setor.

Com base neste cenário, a hub de educação Nubbi listou cinco motivos para investir nesta modalidade de ensino. Confira:

1- Investimento acessível

Fazer um curso técnico não requer um investimento alto como em outras modalidades de ensino como a graduação ou uma especialização. Com a tecnologia, os custos para empresas foram reduzidos e a possibilidade de escalar as vendas barateou as oportunidades, tornando possível o acesso para mais pessoas.

2- Maior noção prática da profissão

O embasamento teórico será sempre importante para o desenvolvimento de conceitos que servirão de base para a aplicação prática de qualquer área do conhecimento. No entanto, o que muitos alunos de graduação sentem falta é de uma maior projeção sobre como aplicar na prática o que aprendem na teoria. A formação técnica nesse sentido apresenta maior equilíbrio, aproximando mais o aluno do dia a dia de trabalho, o que é uma boa forma de entender se determinada carreira é ou não a melhor escolha.

3- Tecnologia como facilidade de acesso

Se antes aprender uma nova profissão esbarrava em dificuldades como a distância geográfica e o tempo necessário para o deslocamento, já que a maioria dos cursos eram presenciais, atualmente a tecnologia tem democratizado o acesso e ajudado milhares de alunos a aprender mais diretamente de suas casas. A principal vantagem é a flexibilidade de encaixar a rotina de estudos de forma mais personalizada, aproveitando os espaços vazios entre agendas, o que otimiza o processo de ensino-aprendizagem.

4- Rápida duração

Ao investir em um ensino técnico profissionalizante, geralmente o aluno busca por retorno rápido seja com relação a um novo ou primeiro emprego seja sobre novas oportunidades de posição dentro das empresas em que atuam. Uma das grandes vantagens da educação técnica é a duração rápida dos cursos. A média é de um ano e meio, mas há opções no mercado com carga horária online em que o aluno consegue se formar em menos de um ano, flexibilizando seus horários de estudo.

5- Mais chances na busca pelo primeiro emprego

Uma das principais dificuldades encontradas pelos jovens em busca da primeira oportunidade de trabalho é a falta de experiência. Uma das maneiras de compensar essa ausência é o investimento na formação técnica profissional, que além de apresentar noções básicas sobre o mercado em que pretendem atuar, pode destacá-los entre os candidatos de nível médio. O ensino técnico tem ótimos índices de empregabilidade e é visto de forma positiva pelos gestores de RH, uma boa maneira de iniciar e progredir em uma carreira de sucesso.