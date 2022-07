Confira as ‘profissões do futuro’ que já são realidade nas empresas

Conheça as 'profissões do futuro' que estão em alta (Pixabay/Divulgação)

O avanço da tecnologia e a necessidade de adaptação por parte das empresas fizeram com que novas profissões surgissem. Um levantamento realizado pela Cortex, especialista em Inteligência de Vendas B2B, mapeou 16 cargos que até pouco tempo não existiam ou eram pouco buscadas, mas que hoje são são uma realidade sem volta.

A pesquisa identificou um total de 77.147 vagas ativas para estes cargos nos quinze principais portais de emprego do Brasil. A quantidade de vagas abertas para as profissões listadas mostra ainda uma dificuldade que as empresas enfrentam, já que o Brasil ainda sofre com a falta de profissionais qualificados.

Os 16 cargos apontados no levantamento correspondem a 11% de todas as vagas abertas no último mês no País, que conta com um total de 722 mil oportunidades ativas. Confira abaixo quais são eles:

Desenvolvedor back-end

Desenvolvedor front-end

Engenheiro de software

Desenvolvedor full-stack

Gestor de mídias sociais

Especialista em machine learning

Engenheiro de dados

Cientista de dados

DPO (Data Protection Officer)

Analista martech

Especialista em ecommerce

Analista de big data

Especialista em cloud

Pentester

Engenheiro de inovação

Especialista em inteligência artificial

Presencial X híbrido X home office

O estudo mostrou que das mais de 722 mil vagas mapeadas pela Cortex, somente 8% citam o home office na descrição. O setor que mais tem vagas nesse modelo é o de Tecnologia da Informação e, em segundo lugar, o de Serviços.

Já em relação aos Estados do Brasil, o que mais tem empresas abertas à possibilidade de oferecer oportunidades de trabalho remoto é São Paulo, seguido por Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte.

Metodologia

O estudo da Cortex mapeou as vagas abertas nos 15 principais portais de emprego do Brasil. Das 722 mil vagas de todas as áreas que o estudo analisou, 309 mil foram abertas nos últimos 30 dias.