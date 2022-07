Operação no Complexo do Alemão deixa mortos e rastro de violência; vídeos mostram helicóptero da polícia sendo atacado

Helicóptero da polícia é alvejado durante operação no Complexo do Alemão (Reprodução/Redes sociais)

Pelo menos quatro pessoas morreram durante uma operação das polícias Militar e Civil no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (21).

A ação, que tem como objetivo combater o roubo de veículos, de carga e a bancos, vitimou o cabo Bruno de Paula Costa, Letícia Marinho de Sales, de 50 anos, e dois bandidos ainda não identificados.

O Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e o Core (Coordenadoria de Recursos Especiais Polícia Civil do Rio de Janeiro) foram mobilizados. Quatrocentos homens da PM também estão envolvidos na operação.

Moradores relataram tiroteios e até rajadas contra um helicóptero da polícia. A cena foi compartilhada nas redes sociais, evidenciando os momentos de tensão vividos nesta manhã.

Veja:

URGENTE: terroristas do complexo do alemão usam armamento de guerra para abater aeronave da polícia. pic.twitter.com/XiWArugB5Q — Alan Lopes (@AlanLopesRio) July 21, 2022

Não é na Ucrânia, é no Rio de Janeiro, mais precisamente no Complexo do Alemão. Criminosos fortemente armados disparando contra um helicóptero da polícia. Disparos c/armas desse tipo no meio de uma cidade como o Rio podem resultar em grandes tragédias p/a população. pic.twitter.com/xZ4eJWeTaQ — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) July 21, 2022

Armamento pesado sendo empregado por criminosos hj no Complexo do Alemão contra um helicóptero da polícia. Reparem nos prédios ao fundo na linha de tiro. Tragédia garantida! pic.twitter.com/oT24sNM9Cf — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) July 21, 2022

Essas cenas não são da Ucrânia. Elas foram filmadas no Complexo do Alemão, na manhã de hoje. pic.twitter.com/bYQLMoGp1D — Roberto Motta (@rmotta2) July 21, 2022

Em meio à violência, o perfil Voz das Comunidades, no Twitter, publicou um vídeo em que moradores pedem o fim do confronto.

Moradores com panos branco na mão pedem paz no Complexo do Alemão. pic.twitter.com/ACrTHrJpvr — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) July 21, 2022

Os agentes também atuam nas comunidades do Juramento e Juramentinho, nos bairros de Vicente de Carvalho e Tomás Coelho.

Vítima fatal estava dentro do carro

Parentes de Letícia, umas das vítimas fatais da ação de hoje, era moradora do Recreio e foi baleada dentro do carro por policiais, segundo relato de familiares. Ela levou um tiro no peito e foi levada à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Alemão, mas já chegou sem vida.

“Ao sair, tinha policial num sinal, paramos. Mesmo assim, o carro foi alvejado. Só vi ela caindo para o meu lado. Quando eu olhei, tinha um furo no peito”, contou Denilson Glória, namorado de Letícia, ao portal do notícias “G1”.

‘Operação necessária’

O tenente-coronel Ivan Blaz, porta-voz da PM, explicou ao “G1″ a importância da ação orquestrada pelas autoridades nesta quinta-feira.

“É uma operação que se fazia necessária por conta das ações criminosas que os marginais dessa comunidade vêm desempenhando em diferentes pontos do Estado do Rio de Janeiro”, disse ao portal.

Segundo ele, os traficantes têm diversificado suas atividades criminosas. “Sempre com objetivo estratégico de sustentar a sua política expansionista”, afirmou.

