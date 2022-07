Modelo assediada em hotel diz que idoso perguntou o que ela queria por sexo: ‘Me senti invadida’

A modelo Samen dos Santos, de 31 anos, que foi vítima de assédio sexual em um hotel em que estava hospedada, em Araçatuba, no interior de São Paulo, participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (21). A mulher contou que o idoso, que foi flagrado em um vídeo dizendo que estava “louco” para fazer amor com ela (veja abaixo) mandou um funcionário do estabelecimento abordá-la várias vezes e chegou perguntar o que ela queria em troca de sexo.

“O vídeo foi o último momento, a quinta abordagem que eu recebi daquele sujeito. Antes disso ele já havia pedido para um funcionário do hotel vir falar comigo. Foram quatro abordagens. Na primeira ele deu um recado dizendo: ‘o hóspede está afim de você’. Aí eu falei: ‘eu não tenho interesse e sou uma mulher casada’. Na segunda abordagem, eu estava almoçando e ele [idoso] pediu para o funcionário perguntar: ‘o que você quer?’ e destacou que o hóspede ia pagar o que eu quisesse comer ou beber. Mais uma vez eu disse que não tinha interesse”, relatou ela.

“Aí o funcionário falou que ele [idoso] não acreditava que eu sou casada e eu disse de novo que não tinha interesse. E enquanto isso esse hóspede ficava ali falando comigo, dizendo ‘oi, oi, psiu’ e tinham mais pessoas ali vendo a situação. Aí terminei o meu almoço, fui até meu quarto, peguei um livro e voltei para a área da piscina. Nesse momento eu já estava com meu celular relatando pro meu namorado tudo o que estava acontecendo e mais uma vez o funcionário veio falar comigo e disse que o hóspede mandou perguntar: ‘quanto tu quer?, o que que tu quer? qual o teu valor?’...aí a situação começou a beirar a falta de respeito, quando o funcionário voltou pela quarta vez”, continuou a modelo.

Segundo ela, nesse momento, o atendente se explicou para ela, dizendo que tinha que passar os recados do idoso, já que ele é um hóspede muito poderoso, influente, que estava na suíte principal. “Depois disso, quando eu já não aguentava mais e estava quase me recolhendo, ele [idoso] veio até mim e gravei o vídeo. Até porque, se eu não filmasse, ninguém iria acreditar em mim”, disse.

A modelo relatou como se sentiu ao ouvir a proposta do homem. “Quando ele fala assim: ‘quero fazer amor com você’ foi uma coisa absurda, eu me senti extremamente invadida. Aí imediatamente eu dei a resposta pra ele, mas depois eu comecei a chorar....eu fiquei apavorada, chocada com toda aquela situação.”

Modelo gravou momento em que foi assediada por hóspede em hotel (Instagram @samendossantos)

Samen destacou que o que mais a incomodou foi o fato do idoso se sentir no direito de abordá-la e fazer a proposta em troca de sexo. “Várias mulheres no mundo inteiro passam por várias situações assim, algumas conseguem gravar, como eu...e não podemos deixar de falar da questão da mulher ser objetificada, principalmente, a mulher negra. Esse tipo de pessoa vê a mulher negra como objeto”, lamentou.

A modelo contou que registrou um boletim de ocorrência sobre o caso na Delegacia da Mulher de Araçatuba e, dias depois, decidiu postar o vídeo nas redes sociais por achar que poderia “estar exagerando”.

Patrícia Poeta comentou, então, que após a repercussão do caso o hotel prestou queixa contra a modelo.

“Sim, eles fizeram queixa de difamação. O hotel alega que eu difamei hotel e o funcionário, mas nunca falei, nas entrevista que já dei, nem o nome do hotel nem do funcionário. Isso foi um desespero deles. Assim que aconteceu tudo, o meu namorado entrou em contato e eles responderam no imbox ‘não podemos liberar sigilo de câmeras, entre em contato com nosso jurídico’. Mandaram mensagem padrão e nem sequer quiseram me dar um respaldo”, disse Samia.

Em nota publicada nas redes sociais, o Mariá Plaza Hotel disse que repudia todo e qualquer ato de assédio e destacou que o hóspede está proibido de fazer novas reservas e as informações sobre o homem só serão repassadas para a autoridade policial, quando requisitadas.

