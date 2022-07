Três mulheres são mantidas reféns e têm os cabelos raspados por grupo criminoso, na Paraíba

Três mulheres tiveram os cabelos raspados como forma de punição por parte de um grupo criminoso, em Campina Grande, na Paraíba. De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas terminou o namoro com um dos integrantes da facção e, por conta disso, foi mantida em cárcere privado junto com as amigas sofrendo a chamada “disciplina”.

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (20) no conjunto Major Veneziano, no bairro Três Irmãs. Conforme o major Jonatha Yassaki, subcomandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, a corporação recebeu uma denúncia de que três jovens eram mantidas reféns. Assim, os policiais foram até o local e encontraram as vítimas.

“A Força Tática foi até o local e ao chegar, encontrou as jovens já com a cabeça raspada. Os suspeitos conseguiram fugir por outro setor e a polícia até fez buscas, mas não os encontrou. No apartamento, achamos materiais entorpecentes e tudo foi apreendido”, disse Yassaki ao site G1.

O major relatou, ainda, que o motivo da retaliação sofrida pelas vítimas era o término do namoro de uma delas com um dos integrantes do grupo criminoso, que está preso no Presídio do Serrotão. Os suspeitos de raspar os cabelos das mulheres não tinham sido encontrados até a manhã desta quinta-feira (21).

As jovens foram levadas para a Central de Polícia Civil, onde duas delas acabaram presas pelo crime de tráfico de drogas. Uma delas já tinha um mandado de prisão em aberto.

Rapaz foi preso por raspar cabelo da namorada como forma de punição, em Goiás, em fevereiro deste ano (Divulgação/Polícia Militar)

Punição

Em fevereiro deste ano, um jovem de 19 anos foi preso suspeito de torturar, raspar o cabelo da namorada e bater nela com fio de carregador de celular em Nova Iguaçu de Goiás, no norte do estado. A vítima, de 17 anos, foi encontrada toda machucada pelo Batalhão Rural da Polícia Militar (PM), na residência do casal.

Segundo a Polícia Civil, o rapaz, que não teve a identidade revelada, contou em depoimento que tomou a atitude por ciúmes da namorada e que raspou seus cabelos colmo forma de punição. O rapaz foi preso em flagrante por lesões corporais no contexto de violência doméstica.

