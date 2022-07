Polícia apura suposto estupro de idosa internada em MG; exame detectou espermatozoides na urina dela

A Polícia Civil investiga uma denúncia anônima sobre o possível estupro de uma idosa de 73 anos, que estava internada no Hospital Mário Palmério, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. O caso foi revelado pelo site “JM Oline”, que destacou que o laboratório do hospital teria encontrado espermatozoides em uma amostra de urina da paciente. Ela morreu no último sábado (16).

De acordo com a denúncia, a idosa estava internada no hospital há mais de um mês, após sofrer dois Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs). Assim, ela estava acamada, sem movimentos do corpo. Na madrugada do último dia 11, houve a denúncia sobre o abuso cometido contra a paciente.

Na mesma data, uma biomédica do hospital detectou que havia espermatozoides em uma amostra de urina da vítima. Além disso, foi encontrada uma secreção branca na região da vagina da idosa.

Assim, o hospital a encaminhou ao Hospital da Mulher, onde ela chegou a receber coquetéis antirretrovirais, com objetivo de evitar doenças sexualmente transmissíveis. No entanto, a paciente morreu no último dia 16.

Investigação

O Hospital Mário Palmério destacou que foi instaurada uma investigação interna sobre o caso e conversa com as equipes que fizeram o atendimento da idosa e com seus familiares. Além disso, a unidade confirmou que os exames coletados na paciente foram enviados para análise em Belo Horizonte.

“A paciente foi encaminhada ao HC-UFTM, que realizou exames complementares e mais detalhados na urina da idosa, que foram enviados para análise em Belo Horizonte. Podem ser ‘n’ motivos [a presença de espermatozoide na urina da idosa]”, explicou a assessoria de imprensa do hospital, que confirmou que “foi detectada alteração fora dos padrões no exame da paciente e que medidas cabíveis foram tomadas”.

“Conforme protocolos a serem seguidos em casos como esse, a equipe do hospital reportou o fato aos encarregados e acionou os familiares, que foram acolhidos pela equipe médica, de enfermagem e assistência social. A Instituição tomou todas as providências formais e oficiais para a devida investigação do caso”, destacou a unidade.

A Delegacia da Mulher de Uberaba investiga a denúncia, mas destacou que o caso segue em sigilo. Até a tarde de quarta-feira (20), no entanto, ninguém havia sido preso por envolvimento no caso.

LEIA TAMBÉM: