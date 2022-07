Idoso é gravado assediando hóspede em hotel e se justifica; ‘sou extrovertido ’

Um caso de assédio que aconteceu no Mariá Plaza Hotel, em Araçatuba, foi divulgado nas redes sociais esta semana. As imagens mostram como a abordagem do idoso e a reação da vítima, que ficou muito abalada.

A modelo Samen dos Santos usou o Instagram para denunciar uma situação. Ela estava hospedada no mesmo hotel que o homem, que não teve o nome identificado.

De acordo com o Metrópoles, tudo começou quando ele pediu para um funcionário do local perguntar a modelo se ela tinha interesse nele, que seria um homem importante na região e estaria hospedado na principal suíte do hotel. Ele chegou a perguntar qual era o “preço” dela.

Samen conta que ficou sem reação, pois nunca havia passado por uma situação assim, chegando a se sentir “idiota” por tentar dialogar com o assediador.

“Porque eu não gritei com ele?

Porque eu não fui pra cima dele?

Porque eu não fui mais rispida com ele?

Poxa. Logo eu.

Eu que sempre me posiciono nas coisas, acabei ficando sem ação.

Eu que estou sempre pronta para o embate, paralisei.

Naquela hora toda a minha resiliência desapareceu”, escreveu no Instagram.

Veja as imagens:

Samen revelou todas a medidas cabíveis já estão sendo tomadas e que recebeu o suporte necessário da equipe que a contratou e hospedou no local.

