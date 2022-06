VÍDEO: Atleta de crossfit fica ferido após ser atingido por barra de levantamento de peso

Atleta de crossfit fica ferido ao ser atingido por barra de levantamento de peso, no Ceará (Reprodução/Twitter)

Um atleta de crossfit ficou ferido após ser atingido por uma barra enquanto praticava levantamento de peso em uma academia, em Fortaleza, no Ceará. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o rapaz foi atingido na região do pescoço e ficou gritando de dor. Veja abaixo: (ATENÇÃO, IMAGENS FORTES).

O caso aconteceu na última sexta-feira (24) e foi registrado por um colega da vítima, que não teve a identidade revelada.

No vídeo, é possível ver quando o rapaz levantou a barra até a altura do tórax, mas não conseguiu suportar o peso e soltou o equipamento, que o atingiu. Em seguida, ele ficou caído no chão.

A academia em que houve o acidente, a Box Colosso, informou que o atleta está internado e passará por uma cirurgia nos próximos dias para tratar uma lesão, mas não divulgou mais detalhes a pedido da família do rapaz.

Nas redes sociais, o estabelecimento postou uma mensagem de solidariedade ao atleta, lamentou o caso e pediu orações pela saúde dele.

“A família do Box Colosso, em solidariedade ao aluno MCSX, vem, por meio desta nota, desejar força e pedir a todo os alunos, ex-alunos e amantes de Crossfit que orem pela saúde do nosso atleta que, infelizmente, sofreu um acidente. [...] “, diz a nota.

“A família Colosso está dando todo o apoio e fazendo de tudo que é possível para ajudá-lo, também estamos em oração pela recuperação dele, assim como estaríamos fazendo por qualquer ser humano que estivesse passando por algo tão difícil. Façam o mesmo”, concluiu o texto.

