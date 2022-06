Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 37 milhões

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (30) um prêmio acumulado e estimado em R$ 37 milhões.

As seis dezenas do concurso 2.496 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.

Este é o segundo concurso da Mega-Semana de São João, com sorteios na terça-feira (28), hoje e no sábado (2).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet, no aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Lotofácil sorteia prêmio de R$ 5 milhões

O concurso 2560 da Lotofácil vai sortear nesta quinta-feira um prêmio estimado em R$ 5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

As apostas para concorrer a esse prêmio devem ser feitas até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta mínima custa R$ 2,50. O sorteio será realizado a partir das 20h.

No sorteio desta quarta-feira, um apostador do Rio de Janeiro e outro cuja aposta foi feita pelo Canal Eletrônico da Caixa dividiram o prêmio. Cada um deles ganhou R$ 556.506,66.

Os números sorteados foram:

01, 03, 05, 07, 08

09, 10, 12, 13, 14

16, 17, 19, 21, 25

Quina: concurso 5885 paga R$ 4 milhões

A Quina vai pagar nesta quinta-feira um prêmio estimado em R$ 4 milhões, de acordo com a Caixa.

A aposta na Quina deve ser feita até 19h. O preço da aposta mínima é de R$ 2.

No sorteio desta quarta-feira não houve ganhadores na Quina e o prêmio acumulou. Quarenta e seis apostadores fizeram a quadra e cada um ganhou R$ 6.884,39.

Os números sorteados para a Quina nesta quarta-feira foram:

18, 42, 45, 60, 77