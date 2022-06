Advogada tenta apartar briga de casal e acaba morta no RS

A advogada Ana Laura Borralho Borba, de 28 anos, foi morta ao tentar apartar uma briga de casal em Bagé, no Rio Grande do Sul. O caso aconteceu no último domingo (26).

Segundo a Polícia Civil, Ana Laura e mais três pessoas tentaram intervir na discussão entre um homem e uma mulher em frente à casa onde ela estava. O homem de 26 anos envolvido na briga não gostou e tentou agredir o grupo.

A advogada resolveu entrar na residência e voltou com um revólver. O suspeito, no entanto, conseguiu tirar a arma da mão dela e começou a disparar contra o grupo. Ao todo, foram cinco disparos. Um deles atingiu em cheio o peito de Ana Laura, que morreu no local.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio estadual da cidade.

Segundo o delegado Cristiano Ritta, ouvido pelo portal de notícias “G1″, a arma em questão era da família de Ana Laura. “Eles eram atiradores, participavam de clube de tiro, tinham experiência.”

Intenção de amedrontar

Em entrevista ao “UOL”, o pai de Ana Laura, o agricultor João Borba, lembrou que a filha era conhecida por defender os direitos das mulheres. “Ela morreu lutando por uma coisa que ela sempre defendeu: que a mulher deve ser respeitada. Então essa morte não foi de graça.”

João contou que o objetivo da filha não era machucar o rapaz, mas apenas assustá-lo para que parasse. “Ela não atirou, a intenção dela era apenas amedrontar o homem. Mas quando ela chegou perto da grade, ele pegou o revólver da mão dela e começou a atirar. Ele deu cinco tiros. Um acertou ela. Enquanto isso, minha irmã desmaiou. Foi um cenário que não tem como descrever, uma coisa muito triste”, disse ao site.

