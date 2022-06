Greve dos ônibus: Rodízio municipal está suspenso em SP nesta quarta-feira

Em função da paralisação dos motoristas de ônibus na cidade de São Paulo, a Prefeitura determinou a suspensão do rodízio municipal de veículos nesta quarta-feira na Capital.

Carros com placas final 5 e 6, que estariam proibidos de circular hoje nos horários determinados pelo rodízio, estão liberados para transitar pelo centro expandido da cidade. As faixas exclusivas e corredores de ônibus também estão liberados para trânsito de carros particulares.

Porém, as zonas de restrição para veículos pesados, como restrições como Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF), continuam operando normalmente. As regiões de Zona Azul também continuam funcionando.

A decisão de suspender o rodízio vale para esta quarta-feira, mas pode ser prorrogada caso a greve dos motoristas de ônibus continue na quinta-feira.

A GREVE

Treze das 24 empresas de ônibus que atendem a Capital estão com os serviços paralisados, segundo a SPTrans, desde a 0h desta quarta-feira. A greve afeta 675 linhas diurnas, o que significa mais de 6 mil ônibus parados na Capital nesta manhã que deveriam transportar 1,5 milhão de passageiros.

Reivindicações

Essa é a segunda greve feita pela categoria em duas semanas. No último dia 14, os trabalhadores paralisaram os serviços no chamado sistema estrutural, afetando 713 linhas e 6,5 mil ônibus.

Na ocasião, houve um acordo para o pagamento do reajuste salarial de 12,47% como era pedido pelos motoristas. No entanto, segundo o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (Sindmotoristas), outras reivindicações, como hora de almoço remunerada, PLR e plano de carreiras ainda não foram atendidas.

O sindicato destacou que a greve deverá durar 24 horas. A categoria deve se reunir para uma nova assembleia nesta quarta-feira, às 16h, na sede do sindicato, para tratarem do futuro do movimento.