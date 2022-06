Vídeo: Duas pessoas morrem em incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte

Duas mortes foram confirmadas no incêndio que atingiu o prédio da Santa Casa de Belo Horizonte na noite desta segunda-feira.

O incêndio começou no 10º andar, onde funciona o Centro de Tratamento Intensivo do hospital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o vazamento de oxigênio combinado com uma pane de um equipamento teria iniciado o fogo.

Imediatamente os andares abaixo e acima foram evacuados. De acordo com o hospital, 931 pacientes foram retirados do prédio e levados para a rua em macas e cadeira de rodas. Muitos pacientes acabaram sendo transferidos para outros hospitais da cidade. Após o incêndio ter sido controlado, os pacientes foram autorizados a retornar ao prédio.

Após o prédio ser vistoriado, a Defesa Civil informou que não houve dano estrutural no prédio da Santa Casa, apenas perdas em revestimento, mobílias e na parte elétrica.

Apesar do fogo ter sido controlado e do número reduzido de mortos, os vídeos postados nas redes sociais mostram o desespero das pessoas quando o ambiente começou a ficar cheio de fumaça em meio aos pacientes acamados.

LEIA TAMBÉM: Quarenta e seis pessoas são encontradas mortas dentro de caminhão abandonado no Texas

Veja vídeo:

Que Deus tenha misericórdia, hospital Santa casa chamas na noite de ontem 🥺🥺😢 pic.twitter.com/gqO3afNpa1 — Ericles (@Ericles_bh2102) June 28, 2022

Incêndio em quarto do 10º andar da Santa Casa de BH gerou tumulto na unidade de saúde. Não houve feridos.



Crédito: Bombeiros MG / Divulgação pic.twitter.com/q3NjaiM8Nm — Anselmo de Oliveira (@anselmocontador) June 28, 2022

🚨🚨🚨🚨 agora noite um incêndio na Santa Casa em BH! pic.twitter.com/5xMu50LEY5 — Margobernadpin 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@MargarethBern19) June 28, 2022

MORTES

As duas pessoas que morreram no incêndio não tiveram seus nomes divulgados, ,as de acordo com o hospital não foram vítimas de queimaduras pelo fogo. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para investigação da causa da morte.

“No momento em que começa o incêndio, as pessoas ficam muito exaltadas. Algumas estavam aspirando fuligens e acabaram quebrando os vidros das janelas para permitir uma ventilação”, disse o tenente Pedro Aihara , porta-voz do Corpo de Bombeiros.

Pode interessar também: