Quarenta e seis pessoas são encontradas mortas dentro de caminhão abandonado no Texas

Caminhão encontrado com corpos no Texas (Reprodução)

Quarenta e seis corpos foram encontrados nesta segunda-feira amontoados dentro de um caminhão na cidade norte-americana de San Antonio, no Texas, a 250 quilômetros da fronteira mexicana.

O caminhão foi encontrado abandonado próximo aos trilhos da ferrovia em uma área da periferia da cidade. Autoridades locais disseram que outras 16 pessoas foram levadas ao hospital. Três crianças também foram retiradas do local com vida.

Segundo a polícia, um trabalhador que passava pelo local ouviu os gritos de socorro e acionou as autoridades.

De acordo com o New York Times, a hipótese inicial da polícia é de que todos são imigrantes que entraram nos Estados Unidos de forma ilegal.

As pessoas encontradas vivas estavam superaquecidas e sofrendo de insolação e exaustão. Não havia dentro do caminhão qualquer sinal de água ou de refrigeração no local. Naquele dia, segundo as autoridades, foi registrada na região uma temperatura de 39,4ºC.

A polícia procura no local o motorista do caminhão. Três pessoas foram presas, mas ainda não já informações sobre a ligação delas com o caso. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos assumiram a investigação do caso.

TRAGÉDIA

O ministro de Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, classificou a morte dos imigrantes como uma “tragédia no Texas’ e disse que o consulado local estava a caminho.

O governador do Texas, Greg Abbott, disse no Twitter que a culpa pelas mortes está na política de imigração do presidente Joe Biden e sua “recusa em fazer cumprir as leis”

Essa não é a primeira tragédia com imigrantes ilegais que enfrenta o estado do Texas. Em 2017, 10 pessoas morreram vítimas do calor ao serem transportadas em um trailer e abandonadas em uma Walmart de Sant Antonio. O motorista do caminhão foi condenado a prisão perpétua.