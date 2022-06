Criminosos são presos em motel comemorando roubo à casa de idosa em SP

Quatro pessoas foram presas em um motel comemorando o roubo à casa de uma idosa de 74 anos no centro de Registro, no interior de São Paulo.

A quadrilha era formada por dois homens e duas mulheres, entre 23 e 28 anos. O grupo teria invadido a casa da aposentada e a amarrado para praticar o crime.

Os assaltantes levaram perfumes, joias e dinheiro da vítima, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

A PM (Polícia Militar) foi até a casa da idosa para obter mais informações sobre o crime. Agentes realizaram diligências e encontraram a quadrilha em um motel, junto aos itens roubados.

Os bandidos foram presos em flagrante. Com eles, a polícia encontrou um revólver e uma réplica de arma utilizados no assalto.

Os homens foram encaminhados à Cadeia Pública de Registro, enquanto as mulheres foram levadas para a Cadeia Pública de Sete Barras. O caso foi registrado como roubo.

Ainda no interior de São Paulo...

Um garçom de 23 anos ateou fogo em um entregador de 31 em uma lanchonete na região central da cidade de Birigui, no interior de São Paulo.

O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (24). Segundo a PM, os dois rapazes trabalhavam no local e tiveram um desentendimento no dia anterior.

A cena foi gravada. Nas imagens do lado de fora do estabelecimento, é possível ver um dos homens indo para cima do outro. Em seguida, um deles começa a pegar fogo e corre para dentro da lanchonete, onde alguns funcionários e clientes tentam apagar as chamas. A mesma pessoa que ateou o fogo aparece com um facão e tenta desferir golpes na vítima.

Segundo o site RP 10, o autor do crime chegou ao estabelecimento com uma sacola com álcool, spray aerosol e um facão. Ele jogou álcool e spray no outro rapaz e ateou fogo. Logo em seguida, pegou o facão.

A vítima foi socorrida pela equipe de Corpos de Bombeiros e levada para um hospital especializado em queimaduras de Marília, no interior de São Paulo.

Já o agressor foi encontrado em um outro estabelecimento da região e preso. Ele foi atuado por tentativa de homicídio e incêndio e permanece à disposição da justiça.

LEIA TAMBÉM: