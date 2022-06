Morte de migrantes em caminhão no Texas: o que sabemos até agora

Subiu para 50 o número de mortos no caminhão abandonado na cidade de San Antonio, no Texas, cheio de migrantes ilegais.

Entre os mortos, 22 eram mexicanos, sete guatemaltecos e dois hondurenhos, de acordo com o secretário de Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard.

De acordo com as autoridades do Texas, todos viajavam em situação irregular e morreram asfixiadas devido ao forte calor desta segunda-feira, quando os termômetros marcaram mais de 39ºC. O caminhão estava com seu sistema de ar-condicionado danificado.

Policiais relataram que as pessoas encontradas com vida na traseira do caminhão baú estavam com o corpo “quente ao toque” e de que não havia sinais de que houvesse água no local.

As autoridades texanas fizeram uma varredura na região onde foi encontrado o caminhão e na estrada em busca de vítimas que tenham saltado ou caído durante o trajeto e encontrou três corpos ao logo da estrada.

Seis pessoas já foram presas pela polícia de San Antonio e pelo Departamento de Segurança Interna sob suspeita de tráfico de pessoas.

A polícia local suspeita que o caminhão venha de Laredo, uma cidade da fronteira a pouco mais de 200 quilômetros e que o caminhão parou no local com problemas mecânicos e foi abandonado pelo motorista e quem mais estivesse participando do esquema. Até o final da tarde desta terça-feira, não havia informações sobre a prisão do motorista.

16 sobreviventes

Quando a polícia chegou ao local, quando uma pessoa ouviu gritos de socorro e ligou para a emergência, dezesseis pessoas ainda estavam vivas, incluindo quatro crianças. Elas foram levadas ao hospital da região onde constatou-se que tinham sido muito afetadas pelo excesso de calor e falta de água.

