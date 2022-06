“Vida e saúde das mulheres estão em risco”, diz Biden após Suprema Corte derrubar direito ao aborto

O presidente norte-americano Joe Biden se manifestou contra a decisão da Suprema Corte, que derrubou o direito ao aborto em todo o país, revertendo uma lei de 1973, e disse que “a vida e a saúde das mulheres estão em risco” após a decisão.

Segundo Biden, a Suprema Corte cometeu um erro trágico ao anular a lei e pediu a todos a defesa do direito ao aborto e às liberdades pessoais.

“Este é o resultado de décadas de tentativas de acabar com essa lei. É uma ideologia extrema. A Suprema Corte fez algo que nunca havia feito antes, que é retirar um direito constitucionais dos americanos. A América volta 150 anos no tempo. As mulheres podem ser punidas por quererem proteger sua própria saúde, ou os médicos serão criminalizados por fazer seu dever de cuidar”, declarou Biden.

O presidente dos EUA garantiu que a Suprema Corte cometeu um erro trágico e pede a defesa do direito ao aborto e das liberdades pessoais nas urnas.

“Precisamos de mais líderes estaduais para proteger esse direito em nível local. Temos que eleger autoridades que façam isso”, disse Biden após tomar conhecimento da decisão.

O presidente dos EUA também acusou os três juízes conservadores da Suprema Corte de votar contra os direitos fundamentais das mulheres.

LEIA TAMBÉM: Procurador que agrediu chefe tem histórico de problemas com mulheres no trabalho, diz delegado

“É um dia doloroso para a União Americana. Três juízes nomeados por um presidente, Donald Trump, estão no centro desta decisão de derrubar a balança da justiça e eliminar um direito fundamental das mulheres neste país”, disse Biden.

Biden pediu ainda aos congressistas que aprovem uma legislação que proteja o acesso ao aborto nacionalmente.

Pode interessar também: