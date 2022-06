Incêndio em clínica de dependentes químicos deixa 10 mortos

Fachada da clínica para tratamento de dependentes que pegou fogo, no RS (Corpo de Bombeiros)

Onze pessoas morreram na noite desta quinta-feira, em Carazinho, no Rio Grande do Sul, quando um incêndio de grandes proporções atingiu uma clínica para tratamento de dependentes químicos.

O Corpo de Bombeiros ainda não sabe o que causou o incêndio no Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos (Cetrat), mas a parte do prédio consumida pelo fogo era de madeira e possuía janelas pequenas demais para que as pessoas pudessem passar.

Segundo os bombeiros, várias vítimas foram encontradas próximo às janelas, indicando que elas tentavam fugir do local. Dez pessoas morreram no incêndio e uma no hospital. Duas pessoas foram internadas, uma delas em estado grave. Havia pelo menos 15 pacientes internados, todos homens, quando começou o fogo.

O combate ao incêndio começou por volta das 23h e em cerca de uma hora foi controlado. A direção da instituição disse que não iria se manifestar até que a perícia no local fosse concluída.

GOLPE DO NUDES

As polícias do Rio Grande do Sul e de Goiás prenderam cinco suspeitos de pertencerem a uma quadrilha que aplicava golpes pelas redes sociais. Eles são acusados de extorquir R$ 500 mil de um morador de Rio Verde, em Goiás.

Segundo a polícia, uma jovem da quadrilha começou a conversar com a vítima pelo Instagram e a estreitar um relacionamento, que ganhou cunho sexual. Outro comparsa da quadrilha entrou na conversa, se passando pelo pai da menina, dizendo que ela era menor de idade e que a conversa entre eles tinha causado transtornos e constrangimento à menina, que havia tentando inclusive suicídio, e pedia uma indenização para tratamento psiquiátrico.