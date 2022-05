Acha que está frio? Na próxima semana temperatura deve desabar em SP

Quem acha que já está frio em São Paulo deve começar as esvaziar o guarda-roupa, porque a coisa vai ficar feia na próxima semana.

Uma nova frente fria de origem polar deverá derrubar ainda mais a temperatura em toda região sul e sudeste do país, com a possibilidade de neve em várias regiões.

Na capital paulista, segundo a Climatempo, a partir da próxima quarta-feira (18) os termômetros devem atingir a mínimas de até 7ºC, enquanto as temperaturas máximas não devem ultrapassar a casa dos 19ºC, sem chuva.

Para esse período estão previstas geadas em alguns pontos dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

SERRAS GAÚCHAS E CATARINENSES

A partir desta sexta-feira (13) as regiões das serras gaúchas e catarinenses já experimentam uma queda acentuada da temperatura, na medida em que a frente fria avança pela região, provocando também chuva intensa.

De acordo com a previsão da Climatempo, a frente fria vem acompanhada de um ciclone extratropical que deve ficar parado no oceano por vários dias, acentuando a queda da temperatura.

O frio mais intenso começa na região sul entre 17 e 19 de maio, com temperaturas que podem ficar abaixo de zero.

O aumento da umidade com o ciclone no oceano e do frio deve fazer nevar nos pontos mais altos das serras catarinense e gaúcha, e dependendo da variação da temperatura pode ocorrer a chuva congelada, muito parecida com a neve.

