RJ: Homem que torturou a namorada também vai responder por maus-tratos a animais

Cadela da raça pitbull com sinais de maus-tratos foi encontrada na casa de homem que torturou a namorada, no RJ (Reprodução)

Fred Henrique Moreira Lima, de 30 anos, que está preso após torturar e manter a namorada em cárcere privado por três dias em um apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro, também será indiciado por maus-tratos a animais. Segundo a Polícia Civil, ele mantinha uma cadela da raça pitbull, de 9 meses, desnutrida, com sarna e sinais de agressão.

De acordo com a jornalista Luka Dias, que foi vítima de tortura por parte do namorado, o rapaz também batia na cachorra com frequência.

“Ele sempre foi agressivo com ela, batia com o soco-inglês, falava que ela não sentia nada. Era horrível. Eu que levava as coisas para ela: comprei potinhos, ela roeu. Depois levei os de ferro, mas ele não dava as coisas para ela direito. Ela bebia água da privada”, contou em entrevista ao site G1.

A delegada Natacha Alves de Oliveira, responsável pelo caso, disse que, além dos crimes de tentativa de feminicídio, estupro, cárcere privado e tortura cometidos contra Luka Dias, Fred também vai responder por maltratar a pitbull.

“Ela estava desnutrida, com lesões aparentes de sarna, mas, apesar de tudo, foi dócil com os policiais. É bem filhote”, disse a investigadora, que destacou que o animal foi adotado por um policial militar.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Fred para comentar o caso até esta publicação.

Jornalista Luka Dias contou como escapou de tortura cometida pelo namorado, no RJ (Reprodução/Fabio Rossi/Agência O Globo)

Tortura contra a namorada

A jornalista Ana Luiza Dias, conhecida como Luka Dias, foi agredida, torturada e mantida em cárcere privado por três dias. A mulher, que sofreu diversas lesões, contou que teve que descer nove andares pela escada do prédio para conseguir escapar. “Acredito que ele realmente ia me matar.”

Segundo Luka, o motivo das agressões era ciúmes e histórias inventadas pelo namorado. “Desde o início, ele demonstrou ser um homem muito ciumento e agressivo, pegando meu celular a toda hora para olhar minhas conversas no WhatsApp e em outras redes sociais”, contou ela.

Luka procurou a polícia para denunciar o namorado e, por conta de várias lesões, traumatismo craniano e fratura na mandíbula, precisou ficar internada até quarta-feira (4).

O agressor passou, então, a ser procurado pela polícia e acabou preso na quinta-feira (5). De acordo com a polícia, ele já tinha passagens por violência doméstica, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e ameaça.

