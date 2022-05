Vídeo: Bombardeiro russo atinge fábrica de nitrato de amônia e gera nuvem tóxica no leste da Ucrânia

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que a nuvem alaranjada sobe ao céu na cidade de Sloviansk, no leste da Ucrânia, onde um bombardeio russo causou vazamento em uma fábrica de nitrato de amônia, nesta quarta-feira.

Autoridades locais pediram a todos os moradores para que não saiam de suas casas e que por enquanto a população local não corre risco.

Kramatorsk, ammonium nitrate, hence the orange smoke. pic.twitter.com/ETt4Ha0fNj — Ghost of Magomed (@mdfzeh) May 11, 2022

O nitrato de amônia é um sal cristalino produzido com amoníaco e ácido nítrico geralmente usado como fertilizante na agricultura. A substância é extremamente sensível ao calor e pode se tornar extremamente explosiva e já foi responsável por catástrofes como a explosão do porto de Beirute, em 2020, que matou 171 pessoas.

FUGA DA RÚSSIA

Uma das ativistas da banda de punk rock Pussy Riot, Maria Alyokhina, conseguiu fugir da Rússia disfarçada de entregadora de comida.

Sua decisão de fugir, de acordo com a entrevista que deu ao The New York Times, acontece em um momento em que o presidente Vladimir Putin ordenou que as forças de segurança reprimissem qualquer crítica à invasão da Ucrânia.

Antes de deixar o país, ela fez um post nas redes sociais mostrando sua pulseira de monitoramento eletrônico. Ela cumpre prisão domiciliar. Somente nos últimos meses Maria foi presa seis vezes em função de seu ativismo político e das críticas ao regime de Putin.

Em 20212 ela foi presa e condenada a dois anos de prisão por “vandalismo”. Na época, ela e sua banda fizeram um protesto contra o presidente russo na Catedral de Cristo Salvador, em Moscou. Ela foi solta em 2013.