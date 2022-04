Homem é morto por vírus raro após levar picada de carrapato

Na semana passada, um homem morreu de doença rara transmitida por carrapatos, de acordo com autoridades da saúde. Ele desenvolveu sintomas neurológicos e morreu no hospital, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) da região. Informações são do USA Today.

O homem infectado pelo vírus era residente do centro-sul do Maine, nos Estados Unidos. Ele teria sido infectado na região onde morava. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do Maine, o caso de infecção fatal do vírus Powassan, transmitido pela picada de um carrapato infectado ou carrapato marmota, foi confirmado na quarta-feira (20).

“Os carrapatos estão ativos e procurando um hospedeiro para morder agora”, disse o Dr. Nirav Shah, diretor do Maine CDC, em um comunicado à imprensa. “Peço ao povo e aos visitantes do Maine que tomem medidas para evitar picadas de carrapatos.”

Vírus Powassan transmitido por carrapatos

De acordo com a imprensa do Maine CDC, os casos de vírus Powassan não comuns nos Estados Unidos, com cerca de 25 relatados a cada ano desde o ano de 2015. Os carrapatos costumam se alimentar de pequenos roedores. Sendo assim, hospedeiros humanos são acidentais.

Transmitidos por carrapatos infectados, o vírus Powassan costuma ser contraído durante as atividades ao ar livre, tais como: jardinagem, caça ou caminhada na floresta e acampamento, segundo a Dra. Jill Weatherhead, especialista em doenças infecciosas do Baylor College of Medicine, em Houston.

Estes são os seguintes sintomas causados pelo vírus Powassan:

Febre

Dor de cabeça;

Vômito;

Fraqueza;

Confusão;

Convulsões e;

Perda de memória.

Algumas pessoas infectadas podem apresentar problemas neurológicos graves, como inflamação do cérebro ou da medula espinhal. A inflamação no cérebro é muito perigosa e pode até ser letal.