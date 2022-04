[VÍDEO] Mike Tyson deixa passageiro com testa sangrando após homem atingi-lo com garrafa de água em voo de avião.

Mike Tyson deixa passageiro com testa sangrando após homem atingi-lo com garrafa de água em voo de avião. (Reprodução/Instagram)

Após um passageiro jogar uma garrafa de água em Mike Tyson durante voo de avião, o lutador socou o rapaz, deixando-o com a testa ensanguentada. Informações são do Evening Standard.

Um vídeo do astro do box, 55, socando o passageiro foi publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (21) pelo TMZ. O voo Jet Blue ia de São Francisco à Flórida na quarta-feira. Um representante de Tyson afirmou que o passageiro teria sido agressivo.

“Infelizmente, o senhor Tyson teve um incidente em um voo com um passageiro agressivo que começou a assediá-lo e jogou uma garrafa de água nele enquanto ele estava sentado”, disse o porta-voz de Tyson.

O vídeo obtido pelo TMZ mostra o lutador de box socando o homem, após ser incomodado. As autoridades abriram uma investigação sobre o ocorrido. Após os relatos da briga, a polícia de São Francisco compareceu ao local por volta das 22h.

Assista ao vídeo:

See the moment Mike Tyson beat down an airplane passenger ... footage obtained by @TMZ_Sports https://t.co/5qCbOdxP31 pic.twitter.com/Bf7zmyiux6 — TMZ (@TMZ) April 21, 2022

Relato de passageiros

Sarah Burchfield, uma passageira do voo, contou que viu o homem que Tyson esmurrou em um bar do aeroporto mais cedo, parecendo ser uma pessoa briguenta.

“Quando embarquei no voo, pensei: ‘Ah, não, aquele cara bêbado está no nosso voo”, contou Burchfield ao SFGate e depois mencionou que o homem teria passado pelo assento de Tyson assim que embarcou na primeira classe do avião.

“O cara briguento estava sentado bem atrás dele [Tyson] e eu vi que eles estavam interagindo”, acrescentou.

De acordo com outra testemunha, o homem cumprimentou Tyson quando embarcou. As coisas pioraram quando ele continuou tentando falar com o lutador repetidamente. O astro do box havia pedido para que ele ficasse quieto antes de socá-lo.

O vídeo mostra o lutador socando o rapaz, enquanto um homem diz ao fundo: “Ei, ei, ei, ei, ei Mike, vamos lá, pare com isso.”

Outro vídeo mostra o mesmo homem com sangue na testa após a briga.