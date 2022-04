Morador de rua ‘pegador’ já é celebridade nas redes sociais

A vida do morador de rua Givaldo Alves de Souza, 48 anos, mudou muito desde que foi flagrado no carro em Planaltina com a mulher do personal trainer, há poucas semanas, fazendo sexo.

Naquele dia, o personal trainer Eduardo Alves de Souza o agrediu com socos e chutes na cabeça e Givaldo acabou internado com várias lesões e hematomas. Prestou depoimento em delegacia e responde a um processo onde é acusado de estupro. Ele nega. A mulher o convidou para ‘namorar’ e ele aceitou.

Hoje, o morador de rua já foi flagrado dirigindo carro importado e em muitas outras festas. Numa delas, aos beijos com a influenciadora digital Grazi Mourão em uma balada noturna no Rio de Janeiro. Um vídeo circulou nas redes, inclusive compartilhado pela própria Grazi em seu Instagram. “Meu novo amiguinho”, escreveu.

Givaldo não mora mais nas ruas, tem casa, e já virou celebridade. Suas redes sociais já possuem milhares de seguidores. No TikTok ele tem 522 mil seguidores e no Instagram mais de 250 mil. O ‘Mendilover’, como se autodenomina, tira fotos e selfies com os fãs em todos os lugares onde passa.

Em suas redes, ele aparece bebendo e dançando em festas de luxo, bebendo champanhe ou mergulhando em uma piscina ao ar livre onde vê-se as praia ao fundo. Em outro vídeo, ele aparece fumando um charuto. “Sei que tem muita gente indignada e achando que eu não mereço… concordo com vc, também acho que não mereço, mas Deus é misericordioso… estamos juntos… vambora”, diz em sua postagem.

No TikTok do Tiktok, Givaldo dá esmola a um sem-teto e esnoba: “Vou dar um dinheiro para você se alimentar. Você quer R$ 50 ou quer R$ 100 ? Não deixa ninguém te roubar, não. E não usa droga!”

Informações que circularam pelas redes atestam também que ele já recebeu convite para se candidatar a deputado federal por pelo menos três partidos.

“Sou o mendigo mais famoso do mundo”, diz ele em suas redes sociais.