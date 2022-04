Morador de rua flagrado com mulher em Planaltina é filmado beijando influencer na balada

Um vídeo postado no Instagram pelo youtuber Diego Aguiar mostra o ex- morador de rua Givaldo Alves, de 48 anos, o mesmo que foi flagrado com uma mulher fazendo sexo dentro de um carro em Planaltina, trocando beijos com a influencer Grazi Mourão, de 22 anos, em uma balada.

No vídeo, gravado em uma balada no Rio de Janeiro no último final de semana e compartilhado por Diego em seus stories, Grazi está abraçada com Givaldo e eles acabam se beijando. Na publicação, Diego escreve: “Emprestei uma amiguinha pro mendigo.”

Grazi, que tem 1,5 milhões de seguidores e fatura principalmente com suas fotos sensuais vendidas no OnLyFans, inicialmente tentou negar quando o vídeo começou a bombar nas redes e disse que sofria de “amnésia alcoólica”. “”Eu estou muito acostumada com bebida, mas esse rolê eu não lembro de nada”, disse.

Diante da grande repercussão e da quantidade de visualizações e comentários do vídeo, ela resolveu aproveitar o movimento e repostou o vídeo em suas redes sociais, com a frase: “Meu novo amiguinho”

ENTREVISTA

Givaldo disse em entrevista ao podcast Flow que está vivendo nas ruas há pouco mais de 1 ano, desde que perdeu o emprego, em 2020. Estava em Goiás e conseguiu ajuda para chegar no Distrito Federal. “Fiquei sabendo que lá é o melhor lugar para quem está em situação de rua, com muito apoio do governo. Existem múltiplas casas de apoio. Tem gente que quer ficar na rua.”

Ele falou sobre a violência das ruas. “As ruas é muito sofrido (sic). Você pode ser vítima de várias coisas. Eu já tive a cabeça rachada duas vezes”, contou. Em uma delas, ele conta, estava sentado com outros moradores de rua em uma praça conversando e do nada um deles jogou um pedra na sua cabeça. Em outra, estava em uma fila para comer, em Taguatinga, quando, do nada, alguém deu uma paulada em sua cabeça.