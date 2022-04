Deolane Bezerra se revolta com sucesso de ‘mendigo pegador’

Deolane Bezerra utilizou suas redes sociais para manifestar sua revolta com o sucesso de Givaldo Alves de Souza, mendigo que viralizou na internet após ter relações sexuais com a mulher de um personal trainer e, sem seguida, ser espancado por ele.

“Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou com um ranço de entrar na internet e ver esse ‘mendigo’, que Deus me perdoe, Senhor, e esse monte de mulher dando atenção para esse cara nojento!”, disse a viúva de MC Kevin nos stories de sua conta no Instagram.

A advogada e DJ continuou: “Olha, pelo amor de Deus, gente, para! Povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte. O cara ajudou a afundar uma mulher, e as outras mulheres ainda em cima dando beijo, abraço, fazendo tatuagem”.

Deolane falou ainda sobre a jovem que foi flagrada com Givaldo. “Vamos raciocinar, pensar na vida. A mulher está até agora como? Transtornada em uma clínica psiquiátrica, e esse cara dando risada aí. Um monte de mulherada linda, beijando, agarrando, credo! Me julguem”, finalizou.

Curtindo a vida

Givaldo Alves tem aproveitado a fama repentina que conquistou após o episódio envolvendo a esposa do personal trainer.

Recentemente foi visto em uma festa trocando beijos com a influenciadora Grazi Mourão, de 22 anos. Um vídeo postado no Instagram pelo youtuber Diego Aguiar revelou o affair.

Givaldo aparece na foto com o youtuber e a influenciadora na balada (Reprodução / Instagram)

No vídeo, gravado em uma balada no Rio de Janeiro no último final de semana e compartilhado por Diego em seus stories, Grazi está abraçada com Givaldo e eles acabam se beijando. Na publicação, Diego escreve: “Emprestei uma amiguinha pro mendigo.”

Grazi, que tem 1,5 milhões de seguidores e fatura principalmente com suas fotos sensuais vendidas no OnLyFans, inicialmente tentou negar quando o vídeo começou a bombar nas redes e disse que sofria de “amnésia alcoólica”. “”Eu estou muito acostumada com bebida, mas esse rolê eu não lembro de nada”, disse.

Diante da grande repercussão e da quantidade de visualizações e comentários do vídeo, ela resolveu aproveitar o movimento e repostou o vídeo em suas redes sociais, com a frase: “Meu novo amiguinho”.