Morador de rua flagrado por marido com esposa no carro diz que não houve estupro

O morador de rua Givaldo Alves, de 48 anos, concedeu sua primeira entrevista desde que foi flagrado com a esposa do personal trainer Eduardo Alves fazendo sexo em um carro estacionado na rua na cidade de Planaltina, no Distrito Federal e negou a versão do marido de que tenha cometido estupro. A entrevista foi feita pelo site Metropoles.

As imagens do flagrante e da agressão física que sofreu foram gravadas por uma câmera de segurança e tomaram conta das redes sociais. Nelas, é possível ver ele fugindo pelado do carro e sendo alcançado e derrubado pelo marido a socos e pontapés, enquanto ao fundo a mulher se veste e sai de dentro do carro.

Após quatorze dias do ocorrido e já recuperado dos ferimentos que sofre, principalmente na região do rosto e da cabeça, ele contou que naquele dia estava deitado na calçada, onde dorme, quando a mulher parou o carro e o convidou a entrar, perguntando se ele queria ‘namorar com ela’. Ele disse que não tinha tomado banho e não tinha dinheiro para levá-la a um hotel. ‘Pode ser no meu carro’”, elas respondeu.

Ele rebateu as acusações do personal trainer de que ele teria estuprado a mulher: “Deus me colocou em um lugar cercado por câmeras que comprovam não ter havido nada disso. Se fosse outro morador de rua, possivelmente já estaria preso”, disse.

Ele disse ainda que só ficou sabendo que ela era casada quando deu entrada no hospital e que quando o marido chegou, pensou que fosse uma retaliação por ter testemunhado um motorista arrastando uma mulher em um carro na região.

Em função do espancamento, o morador de rua teve uma costela quebrada e ficou com um edema em um dos olhos, mas apesar dos ferimentos, disse que não se arrepende de nada.

MENSAGEM DIVINA

Sandra, a mulher flagrada com um morador de rua dentro do carro fazendo sexo disse as um pastor que havia recebido uma mensagem de Deus, que seu ato era uma ‘missão espiritual’ e confirmou que o sexo com o morador de rua foi consensual.