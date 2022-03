Jovem saca arma da bolsa e aponta para cabeça de aluna na porta da escola

Violência em porta da escola no Distrito Federal (Reprodução)

Uma jovem ainda não identificada sacou uma arma durante uma briga na porta do Centro Educacional São Francisco, conhecido entre os alunos como CED Chicão, em São Sebastião, no Distrito Federal.

O incidente aconteceu nesta terça-feira, quando duas jovens se desentenderam na saída da escola, com vários alunos assistindo. Em dado momento, uma das jovens abre a bolsa e tira um revólver de dentro, apontando para a cabeça da outra. Intimidada, a estudante recua e a outra guarda a arma na bolsa novamente.

Segundo o diretor da escola, a jovem que sacou a arma não é aluna da escola e teria se envolvido na briga de outras duas alunas do 1º ano do ensino médio na porta do colégio.

Mais violência em escola

Nesta terça-feira, uma estudante de 13 anos de uma escola da zona leste de São Paulo levou 10 facadas nas costas de um aluno da mesma sala de aula, que alegou ter sido vítima constante de Bullying.

O ataque ocorreu dentro da sala de aula de uma turma da 8ª série, no intervalo para troca de professores. Outro estudante que tentou ajudar a vítima foi atingido na perna.

A jovem foi rapidamente socorrida e levada a um hospital com um dos pulmões perfurados, mas não corre risco de morte. O estudante com a perna machucada também precisou ser levado ao médico, mas foi medicado e passa bem.

O agressor usou uma faca comum de cozinha no ataque, que estava escondida em sua mochila. Após esfaquear a vítima, ele aguardou a chegada da polícia no campo de futebol da escola e foi imediatamente levado à delegacia acompanhado dos pais. Ao delegado, ele disse que era intimidado pela colega de classe, por isso cometeu a agressão.