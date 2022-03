Mulher morre eletrocutada ao encostar em grade eletrizada em avenida de São Paulo

Uma mulher de cerca de 40 anos morreu eletrocutada no final da tarde desta quinta-feira na avenida Marques de São Vicente, região central de São Paulo, após encostar em uma grade que estava eletrizada.

Segundo testemunhas, policiais que passaram no local a encontraram caída e tentaram ajudá-la, mas também levaram choque. Os bombeiros foram acionados, mas a mulher já estava morta. De acordo com a perícia, ela encostou em uma grade próxima a um poste de luz que estava energizada e levou com choque fatal.

A Enel foi acionada e funcionários enviados ao local constataram que não se trata de um poste de ligado à rede de distribuição de energia, mas um poste de iluminação pública instalado pela Prefeitura.

Veja nota encaminhada pela ENEL

A Enel Distribuição São Paulo lamenta o ocorrido na av. Marques de São Vicente, nesta noite . A concessionária enviou equipe ao local e constatou que não se trata de rede de distribuição de energia da empresa e, sim, de iluminação pública.

Eletrocução na Bahia

Uma turista mineira Camila Pinheiro da Costa , de 27anos, que passava o Carnaval com a fila na Praia do Pau Fincado, em Nova Viçosa, sul da Bahia, morreu eletrocutada no último domingo.

De acordo com testemunhas, ela passeava com a filha de 5 anos pela avenida da praia quando pisou e um cabo de alta tensão que havia se soltado do poste e estava caído na rua. Ela morreu no local. Sua filha foi levada para o hospital em estado grave. Não há informações sobre o estado de saúde da criança.

A polícia abriu inquérito para apurar a responsabilidade pela morte da turista. A prefeitura acionou imediatamente a empresa responsável pela distribuição de energia para que o cabo fosse removido do local.