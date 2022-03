VÍDEO: Ladrão furta bolsa de mulher que rezava em igreja no interior de SP

Uma mulher de 19 anos teve sua bolsa furtada enquanto rezava, ajoelhada, dentro de uma igreja em Mirandópolis, no interior de São Paulo. O caso aconteceu na última quarta-feira (2) e foi gravado por câmeras de segurança.

A jovem estava de cabeça baixa, concentrada em suas preces na Matriz São João Batista, no centro da cidade, e não percebeu a aproximação do ladrão.

No vídeo, o rapaz aparece entrando em devagar na igreja, com uma mochila nas costas, e indo em direção à fiel, que tinha deixado a bolsa ao sei lado, no banco. Logo ele pega o objeto e deixa o local tranquilamente.

Após perceber que havia sido furtada, a vítima procurou a administração da igreja e chamou a PM (Polícia Militar).

Com ajuda das imagens do circuito interno, a polícia conseguiu identificar o ladrão e o capturou durante patrulhamento próximo ao local do crime. Com ele, foram encontrados diversos pertences da jovem, como um aparelho celular, óculos de sol, documentos pessoais e cartões de créditos.

O suspeito foi preso em flagrante por furto e levado para a delegacia. Lá, o delegado aplicou uma fiança de um salário mínimo, mas como o valor não foi pago, o homem - que não teve seu nome revelado - permaneceu preso e foi encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto.

Susto

Ao portal de notícias G1, a vítima contou que costuma ir à igreja com frequência, de duas e três vezes por semana, e que só deu falta de sua bolsa quando terminou de rezar.

Apesar do susto para ela e para sua família, eles estão agradecidos por tudo ter se resolvido. “O importante é que a minha filha está bem e não machucaram ela, mas o susto foi muito grande”, disse a mãe da jovem.