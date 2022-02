Apostador de Goiás leve prêmio principal da Lotofácil de sábado

Um apostador de São João d’Aliança, em Goiás, levou sozinho o prêmio principal da Lotofácil de sábado (12). O sortudo vai engordar sua conta bancária em nada menos do que R$ 1.549.916,59.

Além dele, 159 apostas vão receber R$ 2.043,91 cada pelo acerto de 14 dos 15 pontos no concurso 2447.

Quem marcou 13 pontos - caso de 6.516 pessoas - vai ganhar a humilde quantia de R$ 25.

Veja as dezenas sorteadas para a Lotofácil de ontem.

Próximo sorteio da Lotofácil

A Lotofácil volta na segunda-feira (14) com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão para quem adivinhar as 15 dezenas da sorte.

Para apostar é fácil: é preciso marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O apostador que preferir pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

É possível jogar em qualquer casa lotérica do País ou pelo canal eletrônico até as 19h do dia do sorteio.

Mega-Sena acumulou

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2453 da Mega-Sena, sorteadas na noite do último sábado. Assim, o prêmio acumulou e pode pagar R$ 12 milhões na próxima quarta-feira (16).

Sessenta e três pessoas, porém, marcaram a quina (cinco dezenas) e vão receber R$ 35.542,46 cada.

Já a quadra (quatro números) fez 3.892 ganhadores e vai pagar prêmios individuais no valor de R$ 821,89.

Veja aqui as dezenas sorteadas ontem para a Mega-Sena.