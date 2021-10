Telecentros de São Paulo oferecem capacitação digital para população acima de 60 anos

A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo promove, no período de 4 e 8 de outubro, e entre 13 e 19 do mesmo mês, os cursos “Principais apps de celular” e “Alfabetização Digital” em seus 127 Telecentros.



As aulas, gratuitas, poderão ser assistidas de forma presencial, respeitando todos os protocolos, ou online. São destinadas para quem tem mais de 60 anos ou aqueles que ainda não estão familiarizados com a tecnologia.

Ambos terão cinco horas aula, divididas em cinco dias da semana, sempre das 13h30 às 14h30. Informações e inscrições podem ser realizadas nos Telecentros ou pela internet (veja os links abaixo).

Para comparecer aos Telecentros, basta agendar pelo telefone 156 ou na própria unidade.

Noções básicas

No curso Alfabetização Digital o aluno vai aprender as noções básicas da internet como navegar com segurança, a forma de usar os principais sites de busca, como reconhecer fake news, criar um e-mail e utilizar ferramentas de texto.

O aluno será capacitado para utilizar algumas das mais conhecidas ferramentas disponíveis nos smartphones como Whatsapp, Google Maps, aplicativos de correio eletrônico e ferramentas de saúde, bem estar e lazer nas aulas do curso Principais Apps de Celular .

O secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Juan Quirós, enfatiza que nunca é tarde para aprender. “A inclusão digital é a nova fronteira da inclusão social. Cidadãos que aprendem a utilizar a internet e o celular, principalmente depois de uma certa idade, ganham confiança e passam a ter mais autonomia para realizar tarefas simples do dia a dia”

Para Quirós, essa prática proporciona benefícios para a autoestima, aumenta a sociabilidade e deixa essas pessoas menos vulneráveis. “O domínio da tecnologia proporciona novas alternativas para trabalho, estudo, para entrar em contato com a família ou mesmo para se divertir”, afirma.

Inscrições: