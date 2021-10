Prefeitura de São Paulo promove neste sábado o ‘Dia V’ de vacinação contra covid-19

A Prefeitura de São Paulo realiza neste sábado (2) o “Dia V” de vacinação contra covid-19. Serão imunizados os adolescentes acima de 12 anos que ainda não tenham tomado a primeira dose, além daquelas pessoas que estão com a segunda dose dos imunizantes atrasada.

Além disso, serão vacinadas com a dose adicional os idosos com mais de 70 anos, gestantes e puérperas que tenham tomado a segunda dose ou dose única há pelo menos seis meses, além das pessoas com mais de 18 anos que tenham alto grau de imunossupressão sendo que, para este grupo, é preciso que a última dose tenha sido tomada há pelo menos 28 dias.

As 469 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão em funcionamento das 8h às 17h. As 82 Assistências Médicas Ambulatoriais integradas com UBSs, as AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h.

Clique aqui para ver o endereço de todos os postos da capital

Documentos necessários para vacinação:

Para receber a vacina é obrigatório apresentar documento de identificação, preferencialmente CPF e cartão SUS, além de um comprovante de endereço no município de São Paulo

É necessário também mostrar o comprovante de vacinação contra covid-19, em formato impresso ou digital, para tomr a dose de reforço

Antes de realizar o deslocamento, a SMS recomenda consultar o site De Olho na Fila para verificar a movimentação nas unidades de vacinação e evitar aglomerações.