Moeda Pet, que troca garrafas pet por ração, será realizado em Paranapiacaba neste sábado

A cidade de Paranapiacaba, na Região Metropolitana da capital, sedia neste sábado (2) pela primeira vez o Programa Moeda Pet, que troca um quilo de garrafas pet por um quilo de ração para cães ou gatos. O evento ocorrerá em sistema drive-thru, das 10h às 14h, na Avenida Paula Souza, em frente à sede da prefeitura.

“O programa Moeda Pet é um sucesso e a chegada a Paranapiacaba nos enche de orgulho. Os moradores e turistas terão a oportunidade de participar desta ação inovadora que promove a solidariedade e a responsabilidade ambiental, além de tornar a vila ainda mais sustentável”, afirmou a primeira-dama de Santo André e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Barreto Serra.

Cada quilo de garrafa plástica, que equivale a 20 garrafas de dois litros ou 26 de um litro, é trocado por um quilo de ração. Quem participa pode levar os itens para casa ou fazer a doação no local, para que seja destinada às ONGs cadastradas na cidade.

O material reciclável arrecadado com o Moeda Pet é remetido para as cooperativas localizadas no Aterro Municipal de Santo André e vendido, beneficiando as famílias cooperadas, promovendo a reciclagem, além da geração de renda, ganho ambiental e social.

“A alegria é imensa em realizar essa edição especial do Moeda Pet em Paranapiacaba. Santo André é referência em sustentabilidade e exemplo das melhores práticas em políticas públicas. Vamos continuar avançando, sempre em benefício dos andreenses”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

O programa é uma ação do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Santo André, com apoio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente, da farmácia de manipulação veterinária Farma Bichos, do Dr. Vet Hospital Veterinário, do Departamento de Vigilância à Saúde e do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).



Essa edição especial na Vila de Paranapiacaba foi organizada em alusão ao Dia Mundial dos Animais, comemorado no dia 4 de outubro.