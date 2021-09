Lotofácil pode pagar R$ 1,5 milhão nesta quarta-feira; veja as dezenas

Atualizada às 20h19

A Lotofácil, concurso 2335, pode pagar R$ 1,5 milhão nesta quarta-feira (29) ao apostador que acertar as 15 dezenas da sorte.

São elas:

02 – 03 – 04 – 05 – 06

07 – 09 – 13 – 15 – 16

19 – 21 – 22 – 24 – 25

Ontem, a faixa principal da Lotofácil saiu para mais de um apostador, desta vez um de São Paulo, capital, e outro da cidade de Brasília, no Distrito Federal. Cada um deles levou para casa R$ 540.425,33.

Outras 244 apostas acertaram 14 dos 15 números, ganhando prêmios individuais de R$ 1.326,87.

A loteria pagou ainda R$ 25 para 9.854 apostas que acertaram 13 números.

Veja o resultado do sorteio da Lotofácil desta terça-feira.

Quina

A Quina pode pagar R$ 6,5 milhões nesta quarta. Para tentar levar a quantia é preciso acertar as cinco dezenas do concurso 5670.

Confira:

10 – 36 – 39 – 43 – 52

Nenhum apostador levou o prêmio da Quina no sorteio de terça-feira (28), de acordo com a Caixa Econômica Federal, mas 36 pessoas acertaram a quadra (quatro pontos) e cada um ganhou R$ 15.834,20.

A Quina pagou ainda R$ 225,87 para 3.795 pessoas que acertaram apenas o terno (três dezenas).

Veja como foi o último sorteio da Quina.

Super Sete

Metro World News

A Super Sete, concurso 150, pode pagar R$ 2,2 milhões ao felizardo que acertar os sete números.

Veja quais são:

2 – 5 – 6 – 6 – 1 – 6 – 5

A Super Sete vem de uma sequência de sorteios acumulados e na segunda-feira (27)não teve ganhadores no prêmio principal ou na faixa dos seis acertos.

Sessenta e um apostadores acertaram 5 dos 7 números sorteados e cada um deles ganhou R$ 895,77.

Veja os números sorteados para a Super Sete na segunda-feira.

Saiba como funcionam os sorteios

Reprodução/ Google

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam.

Por conta da pandemia da covid-19, a plateia conta com número reduzido de pessoas.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga o resultado imediatamente em suas redes sociais e no site.