Lotofácil: confira as 15 dezenas sorteadas nesta terça-feira

A Lotofácil, concurso 2334, pode pagar seu habitual prêmio de R$ 1,5 milhão ao apostador que adivinhar as 15 dezenas desta terça-feira (28).

Confira:

02 – 03 – 05 – 07 – 13

14 – 16 – 17 – 18 – 20

21 – 22 – 23 – 24 – 25

Ontem, dois apostadores – um de Fortaleza e uma aposta feita pelo Canal Eletrônico da Caixa – dividiram o prêmio principal da loteria. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cada um levou para casa R$ 1.739.664,68.

Também foram premiadas pela Lotofácil 288 apostas que acertaram 14 dezenas. Cada uma delas recebeu R$ 1.529,81.

A loteria pagou ainda R$ 25 para 12.103 apostas que acertaram apenas 13 números.

Mega-Sena

Fora de seu dia habitual, a Mega-Sena sorteou nesta terça o concurso 2413, com prêmio estimado em R$ 10 milhões. Pode levar a quantia para casa aquele que acertar as seis dezenas.

Confira aqui:

03 – 22 – 37 – 40 – 41 – 48

Em comemoração à chegada da primavera, a Mega-Sena contará essa semana com três sorteios.

No sábado passado (25), ninguém levou o prêmio principal da loteria e, por isso, o valor acumulou para hoje.

Trinta e sete apostadores acertaram a quina e ganharam R$ 59.039,36 cada.

Já a quadra saiu para 3.285 pessoas, que ganharam R$ 949,97.

Lotomania

Já a Lotomania, concurso 2217, sorteou hoje R$ 6,7 milhões. Quem acertar as 20 dezenas pode angariar o prêmio.

Veja o resultado:

03 – 05 – 08 – 09 – 13

15 – 23 – 26 – 38 – 44

48 – 55 – 59 – 67 – 70

73 – 84 – 85 – 86 – 90

Na sexta-feira-feira (24), ninguém marcou a totalidade das bolas que saíram do globo.

Na ocasião, 11 pessoas acertaram 19 dezenas e levaram para casa R$ 34.603,28.

Outros 112 apostadores receberam R$ 2.124,08 cada por terem adivinhado 18 pontos.

Dupla Sena

Nesta noite rolou ainda a Dupla Sena, concurso 2279, com prêmio avaliado em R$ 1,3 milhão.

Confira os sorteios:

Primeiro: 01 – 20 – 21 – 22 – 28 – 42

Segundo: 07 – 13 – 21 – 22 – 29 – 46

No sábado (25), não houve ganhadores das faixas principais de ambos os sorteios.

No primeiro, porém, 14 pessoas marcaram cinco dos seis pontos e receberam R$ 3.473,59 cada. Outras 543 acertaram quatro dezenas e levaram R$ 102,35.

Já no segundo sorteio, a quina saiu para 13 pessoas, que ganharam R$ 3.366,71, e a quadra rendeu R$ 86,16 a 645 apostas.

Entenda como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga o resultado imediatamente em suas redes sociais e no site.