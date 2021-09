Mulher é presa por assediar adolescentes e fazer apologia ao nazismo em Minas Gerais

Uma mulher foi presa por assediar duas adolescentes e por induzir, em redes sociais, suicídio e massacre em uma escola em Tiros, interior de Minas Gerais. Ela ainda é suspeita de fazer apologia ao nazismo.

As investigações começaram após a denúncia das mães das vítimas, que notaram mudança no comportamento das menores. Segundo o Ministério Púbico de Minas Gerais, a volta as aulas presenciais piorou a situação.

Os assédios ocorriam por meio de trocas de mensagens. No caso de uma das adolescentes, é possível apontar que houve estupro de vulnerável.

O MP-MG também pediu medida cautelar para impedir o contato entre as partes, além de expedição de mandado de busca e apreensão de aparelhos como notebooks, computadores e celulares.

O caso está em sigilo e, por isso, os envolvidos não foram identificados.